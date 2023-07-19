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В Байкальском заповеднике цветут орхидеи

В Байкальском заповеднике цветут орхидеи
Общество,  Фото:Байкальский заповедник
В Бурятии рассказали о нескольких местных видах этих цветов

В Бурятии начала цвести большая часть орхидей в Байкальском заповеднике. На территории особо охраняемой природной территории известно с полтора десятка видов этих растений.

О некоторых ярких видах, которые можно увидеть в заповеднике в июле, рассказала геоботаник Наталья Гамова.

Пололепестник зелёный (Coeloglossum viride) – небольшая орхидея, единственная из всех местных, растущая в тундре. Некрупные зеленовато-бурые цветки собраны в соцветие-кисть. Встречается изредка по тундрам главного водораздела Хамар-Дабана.

Пальчатокоренник Фукса (Dactylorhiza fuchsii) – самая широко распространённая орхидея. Его можно встретить по влажным местообитаниям от побережий Байкала до субальпийских лугов, заходит он и на южный макросклон Хамар-Дабана. Окраска цветков варьирует от ярко-сиреневой с узором до светло-розоватой, а иногда попадаются особи с белыми цветками.

Дремлик лесной (Epipactis helleborine) – обитатель долинных лесов с тополем душистым. В Байкальском заповеднике известен из бассейна реки Левая Мишиха и её притоков. Это крупная орхидея, в высоту может достигать 50-70 см. Цветки у дремлика лесного светлые, беловато-розовые с зелёным. Этот вид внесён в Красную книгу Республики Бурятия (2013).

Тайник сердцевидный (Listera cordata) – орхидея, растущая в темнохвойных лесах. У неё два листочка сердцевидной формы и резные цветки розовато-красных оттенков. В Бурятии тайник сердцевидный внесён в Красную книгу.

Мякотница однолистная (Malaxis monophyllos) – весьма скромный представитель семейства Орхидные. Её мелкие зеленоватые цветочки и цветонос с единственным листом часто теряются среди других трав, но по светлым лесам она встречается нередко.

Любка двулистная (Platanhera bifolia) – орхидея с ярко-белыми душистыми цветками с длинным шпорцем. В Байкальском заповеднике она известна с субальпийского луга в долине реки Култукский ключ, где растёт совместно с другими видами семейства. Вид внесён в Красную книгу Рспублики Бурятия.

Бурятия Байкал заповедник цветы

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