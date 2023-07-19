В Байкальском заповеднике цветут орхидеи

В Бурятии рассказали о нескольких местных видах этих цветов
В Бурятии начала цвести большая часть орхидей в Байкальском заповеднике. На территории особо охраняемой природной территории известно с полтора десятка видов этих растений.
О некоторых ярких видах, которые можно увидеть в заповеднике в июле, рассказала геоботаник Наталья Гамова.
Пололепестник зелёный (Coeloglossum viride) – небольшая орхидея, единственная из всех местных, растущая в тундре. Некрупные зеленовато-бурые цветки собраны в соцветие-кисть. Встречается изредка по тундрам главного водораздела Хамар-Дабана.
Пальчатокоренник Фукса (Dactylorhiza fuchsii) – самая широко распространённая орхидея. Его можно встретить по влажным местообитаниям от побережий Байкала до субальпийских лугов, заходит он и на южный макросклон Хамар-Дабана. Окраска цветков варьирует от ярко-сиреневой с узором до светло-розоватой, а иногда попадаются особи с белыми цветками.
Дремлик лесной (Epipactis helleborine) – обитатель долинных лесов с тополем душистым. В Байкальском заповеднике известен из бассейна реки Левая Мишиха и её притоков. Это крупная орхидея, в высоту может достигать 50-70 см. Цветки у дремлика лесного светлые, беловато-розовые с зелёным. Этот вид внесён в Красную книгу Республики Бурятия (2013).
Тайник сердцевидный (Listera cordata) – орхидея, растущая в темнохвойных лесах. У неё два листочка сердцевидной формы и резные цветки розовато-красных оттенков. В Бурятии тайник сердцевидный внесён в Красную книгу.
Мякотница однолистная (Malaxis monophyllos) – весьма скромный представитель семейства Орхидные. Её мелкие зеленоватые цветочки и цветонос с единственным листом часто теряются среди других трав, но по светлым лесам она встречается нередко.
Любка двулистная (Platanhera bifolia) – орхидея с ярко-белыми душистыми цветками с длинным шпорцем. В Байкальском заповеднике она известна с субальпийского луга в долине реки Култукский ключ, где растёт совместно с другими видами семейства. Вид внесён в Красную книгу Рспублики Бурятия.
В Байкальском заповеднике цветут орхидеи
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Они появились на территории «Иерусалимской горы»
В Бурятии рассказали о нескольких местных видах этих цветов
В Джидинском районе поздравили семьи Петропавловки
Они предназначены для жителей сельских территорий
Сергиевский храм расположен на Верхней Берёзовке
Здесь трудных подростков постараются вовлечь в добровольческую деятельность
Губернатор региона подписал новый закон по соцподдержке
Там он примет участие в Майдари хурале
Он представил работу о местном самоуправлении
Для школьников организовали интеллектуальные игры, творческие конкурсы и флешмобы
Очень востребованы в основном мужские вещи, нательное бельё, обувь, постельное бельё
Раньше на месте нового общественного пространства был пустырь
Сервис помогает выпускникам выбрать нужное направление подготовки в педвузах страны
Книгу представят художник-оформитель Ольга Митюкова и сын поэта Амарсана Улзытуев
Выпускникам-стобалльникам вручили знаки отличия