В Бурятии алиментщику назначили исправительные работы

Мужчина задолжал сыновьям почти 300 тысяч



31-летний житель Тарбагатайского района Бурятии признан судом виновным в неуплате алиментов (ч. 1 ст. 157 УК РФ).



В 2022 году мужчину лишили родительских прав в отношении двух сыновей; по закону, он обязан выплачивать им алименты. Впрочем, никаких денег мужчина так и не платил, за что в декабре его привлекли к административной ответственности.



Позже он устроился работать неофициально на деляну, но и тогда алименты выплачивать не спешил. Задолженность составила 297 тысяч рублей.



- Тарбагатайский районный суд назначил виновному наказание в виде 9 месяцев исправительных работ с удержанием 5 % из заработной платы в доход государства, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Приговор вступил в законную силу.

