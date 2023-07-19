Мужчина задолжал сыновьям почти 300 тысяч
31-летний житель Тарбагатайского района Бурятии признан судом виновным в неуплате алиментов (ч. 1 ст. 157 УК РФ).
В 2022 году мужчину лишили родительских прав в отношении двух сыновей; по закону, он обязан выплачивать им алименты. Впрочем, никаких денег мужчина так и не платил, за что в декабре его привлекли к административной ответственности.
Позже он устроился работать неофициально на деляну, но и тогда алименты выплачивать не спешил. Задолженность составила 297 тысяч рублей.
- Тарбагатайский районный суд назначил виновному наказание в виде 9 месяцев исправительных работ с удержанием 5 % из заработной платы в доход государства, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Приговор вступил в законную силу.
В Бурятии алиментщику назначили исправительные работы
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