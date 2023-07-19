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В Бурятии впервые с 60-х годов ремонтируют сельскую улицу

В Бурятии впервые с 60-х годов ремонтируют сельскую улицу
Общество,  Фото:администрация Тарбагатайского района
Сейчас в Надеино укладывают второй слой асфальта

В селе Надеино Тарбагатайского района Бурятии завершается ремонт центральной улицы Ленина.

Главная улица села протяжённостью 3,7 км давно нуждалась в ремонте. Дорога была построена и введена в эксплуатацию в конце 60-х годов. За прошедшие годы в асфальтобетонном покрытии образовалось множество ям и трещин.

- На улице Ленина завершены земляные работы по дополнительной подсыпке и укреплению грунта, обустроено основание дороги. Сейчас укладывают второй слой асфальта. После этого подрядчик приступит к установке водопропускных труб и лотков, а также начнёт работы по обустройству: нанесёт дорожную разметку, установит дорожные знаки, - сообщили в минтрансе Бурятии.



Улица проходит через всё село и ведет в Куйтун, где расположен фельдшерско-акушерский пункт. Здесь же проходит автобусный маршрут.

- Большое всем спасибо! Наконец-то нам отремонтируют дорогу. Сколько здесь живу, никогда на улице Ленина не укладывали новый асфальт. Столько ям было, ужас. Теперь же хоть проехать нормально можно, да и облагороженный вид радует глаз, - поделилась впечатлениями жительница села Александра.


- На сегодня работы завершены более чем на 50%, пока всё идет по графику. Нет никаких причин для задержки сроков сдачи объекта, рассчитываем, что к 30 сентября улица Ленина будет готова к эксплуатации, - отметил врио председателя комитета по развитию инфраструктуры администрации Тарбагатайского района Николай Коновалов.

Работы идут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
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