В Бурятии впервые с 60-х годов ремонтируют сельскую улицу









Улица проходит через всё село и ведет в Куйтун, где расположен фельдшерско-акушерский пункт. Здесь же проходит автобусный маршрут.



- Большое всем спасибо! Наконец-то нам отремонтируют дорогу. Сколько здесь живу, никогда на улице Ленина не укладывали новый асфальт. Столько ям было, ужас. Теперь же хоть проехать нормально можно, да и облагороженный вид радует глаз, - поделилась впечатлениями жительница села Александра. Улица проходит через всё село и ведет в Куйтун, где расположен фельдшерско-акушерский пункт. Здесь же проходит автобусный маршрут.- Большое всем спасибо! Наконец-то нам отремонтируют дорогу. Сколько здесь живу, никогда на улице Ленина не укладывали новый асфальт. Столько ям было, ужас. Теперь же хоть проехать нормально можно, да и облагороженный вид радует глаз, - поделилась впечатлениями жительница села Александра.





В селе Надеино Тарбагатайского района Бурятии завершается ремонт центральной улицы Ленина.Главная улица села протяжённостью 3,7 км давно нуждалась в ремонте. Дорога была построена и введена в эксплуатацию в конце 60-х годов. За прошедшие годы в асфальтобетонном покрытии образовалось множество ям и трещин.- На улице Ленина завершены земляные работы по дополнительной подсыпке и укреплению грунта, обустроено основание дороги. Сейчас укладывают второй слой асфальта. После этого подрядчик приступит к установке водопропускных труб и лотков, а также начнёт работы по обустройству: нанесёт дорожную разметку, установит дорожные знаки, - сообщили в минтрансе Бурятии.- На сегодня работы завершены более чем на 50%, пока всё идет по графику. Нет никаких причин для задержки сроков сдачи объекта, рассчитываем, что к 30 сентября улица Ленина будет готова к эксплуатации, - отметил врио председателя комитета по развитию инфраструктуры администрации Тарбагатайского района Николай Коновалов.Работы идут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».