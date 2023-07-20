На Байкале организуют лесовосстановительный лагерь

Деревья будут сажать в Прибайкальском нацпарке



С 21 по 24 сентября в Иркутской области проведут всероссийский добровольческий лесовосстановительный лагерь «Посади дерево – подари Байкалу жизнь». Местом проведения станет остров Ольхон. Посадки деревьев совершат в Прибайкальском национальном парке на территория бывших пожарищ и береговой линии.



Участниками могут стать добровольцы старше 18 лет в количестве 50 человек, представители различных регионов России и стран СНГ. Процентное соотношение мужчин и женщин: 50% на 50%.



Регистрация добровольцев открыта.



Возрастное ограничение: 18+.

