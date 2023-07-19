19 июля

18 июля

Популярное

В Улан-Удэ близится к завершению благоустройство сквера в Аэропорту

В Улан-Удэ близится к завершению благоустройство сквера в Аэропорту
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
В «Яблоневом» высадят почти 160 саженцев яблони

В сквере «Яблоневый» в микрорайоне Аэропорт города Улан-Удэ подрядчик уже выполнил 70 процентов от всего объёма работ. Сейчас строители приступили к работам по укладке резинового покрытия и устройству малых архитектурных форм, сообщили в комитете городского хозяйства.

- Подрядчик первоначально демонтировал старое покрытие, затем сделал планировку, выполнил трассировку дорожек, залил бетонное основание для спортивной площадки, уложил тротуарную плитку, установил массивные клумбы из архитектурного бетона и засыпал в них землю для посадки зелёных насаждений, – рассказал заместитель председателя комитета городского хозяйства по благоустройству Игорь Мункуев.

Здесь по проекту предусмотрено устройство новых тротуарных дорожек, детских игровых и спортивных площадок, открытой сцены с площадкой перед ней и скамейками террасного размещения напротив, также установка торшерного освещения, массивных клумб из архитектурного бетона, скамеек, совмещённых в единый ансамбль с клумбами, устройство площадок из газонной решётки с ячейками «Экопарковка».

Детские, спортивные и часть пешеходных зон будут с покрытием из резиновой крошки. Также сквере будут высажены почти 160 саженцев яблони лесной и тысяча саженцев кизильника.

Помимо сквера, в этом году по программе благоустраивают ещё две общественные территории: бульвар «Сиреневый» и сквер «Три медведя» в микрорайоне ПВЗ. В общей сложности на это выделено более 60 млн рублей. Об этом сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.

Улан-Удэ благоустройство сквер

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии «Байкал соберёт друзей» на праздник
В Бурятии «Байкал соберёт друзей» на праздник
Общество, 19.07.2023
Мероприятие состоится в Прибайкальском районе
В Туве снимается художественный фильм про шамана
В Туве снимается художественный фильм про шамана
Общество, 19.07.2023
Лента снимается на тувинском языке
В Улан-Удэ близится к завершению благоустройство сквера в Аэропорту
В Улан-Удэ близится к завершению благоустройство сквера в Аэропорту
Общество, 19.07.2023
В «Яблоневом» высадят почти 160 саженцев яблони
Для детских площадок в Бурятии разработают сметные нормы
Для детских площадок в Бурятии разработают сметные нормы
Общество, 19.07.2023
Их включат в состав федеральной сметно-нормативной базы
В Иркутске установили монументы представителям религиозных конфессий
В Иркутске установили монументы представителям религиозных конфессий
Общество, 19.07.2023
Они появились на территории «Иерусалимской горы»
В Байкальском заповеднике цветут орхидеи
В Байкальском заповеднике цветут орхидеи
Общество, 19.07.2023
В Бурятии рассказали о нескольких местных видах этих цветов
В райцентре Бурятии чествовали «золотые» пары
В райцентре Бурятии чествовали «золотые» пары
Общество, 19.07.2023
В Джидинском районе поздравили семьи Петропавловки
Иркутская область получила допсубсидии на строительство домов
Иркутская область получила допсубсидии на строительство домов
Общество, 19.07.2023
Они предназначены для жителей сельских территорий
В храме Улан-Удэ впервые отметили престольный праздник
В храме Улан-Удэ впервые отметили престольный праздник
Общество, 19.07.2023
Сергиевский храм расположен на Верхней Берёзовке
В Забайкалье создают экопарк для любителей верховой езды
В Забайкалье создают экопарк для любителей верховой езды
Общество, 19.07.2023
Здесь трудных подростков постараются вовлечь в добровольческую деятельность
В Иркутской области фельдшеры могут получить 500000 на улучшение жилья
В Иркутской области фельдшеры могут получить 500000 на улучшение жилья
Общество, 19.07.2023
Губернатор региона подписал новый закон по соцподдержке
После Бурятии Линг Ринбоче отправится в Агинский округ
После Бурятии Линг Ринбоче отправится в Агинский округ
Общество, 19.07.2023
Там он примет участие в Майдари хурале
Ученик из Северобайкальска стал призёром всероссийского конкурса
Ученик из Северобайкальска стал призёром всероссийского конкурса
Общество, 19.07.2023
Он представил работу о местном самоуправлении
В лагере Бурятии завершилась смена «Содружество Орлят России»
В лагере Бурятии завершилась смена «Содружество Орлят России»
Общество, 19.07.2023
Для школьников организовали интеллектуальные игры, творческие конкурсы и флешмобы
Жителям Бурятии посоветовали отдавать ненужную одежду в центр «Шанс»
Жителям Бурятии посоветовали отдавать ненужную одежду в центр «Шанс»
Общество, 19.07.2023
Очень востребованы в основном мужские вещи, нательное бельё, обувь, постельное бельё

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^