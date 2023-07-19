В Улан-Удэ близится к завершению благоустройство сквера в Аэропорту

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

В «Яблоневом» высадят почти 160 саженцев яблони



В сквере «Яблоневый» в микрорайоне Аэропорт города Улан-Удэ подрядчик уже выполнил 70 процентов от всего объёма работ. Сейчас строители приступили к работам по укладке резинового покрытия и устройству малых архитектурных форм, сообщили в комитете городского хозяйства.



- Подрядчик первоначально демонтировал старое покрытие, затем сделал планировку, выполнил трассировку дорожек, залил бетонное основание для спортивной площадки, уложил тротуарную плитку, установил массивные клумбы из архитектурного бетона и засыпал в них землю для посадки зелёных насаждений, – рассказал заместитель председателя комитета городского хозяйства по благоустройству Игорь Мункуев.



Здесь по проекту предусмотрено устройство новых тротуарных дорожек, детских игровых и спортивных площадок, открытой сцены с площадкой перед ней и скамейками террасного размещения напротив, также установка торшерного освещения, массивных клумб из архитектурного бетона, скамеек, совмещённых в единый ансамбль с клумбами, устройство площадок из газонной решётки с ячейками «Экопарковка».



Детские, спортивные и часть пешеходных зон будут с покрытием из резиновой крошки. Также сквере будут высажены почти 160 саженцев яблони лесной и тысяча саженцев кизильника.



Помимо сквера, в этом году по программе благоустраивают ещё две общественные территории: бульвар «Сиреневый» и сквер «Три медведя» в микрорайоне ПВЗ. В общей сложности на это выделено более 60 млн рублей. Об этом сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.



