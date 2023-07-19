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В Иркутской области фельдшеры могут получить 500000 на улучшение жилья

В Иркутской области фельдшеры могут получить 500000 на улучшение жилья
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Иркутской области
Губернатор региона подписал новый закон по соцподдержке

В Иркутской области подписан закон о дополнительной мере социальной поддержки медицинских работников фельдшерско-акушерских и фельдшерских пунктов, а также фельдшерских здравпунктов.

Согласно документу, единовременную выплату в размере 500 тысяч рублей могут получить фельдшеры и акушеры, трудоустроившиеся на работу в ФАП и не имеющие жилья, в том числе служебного, в населённом пункте, где расположена медицинская организация, а также ранее не пользовавшиеся государственной поддержкой для улучшения жилищных условий (за исключением материнского капитала). Средства можно использовать при приобретении или строительстве жилья, в том числе индивидуального жилого дома, либо на уплату первоначального взноса или погашение основного долга по ипотеке.

Приобретаемое или строящееся жилое помещение должно находиться в том населённом пункте, где расположен ФАП, работником которого является получатель выплаты.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, накануне глава региона Игорь Кобзев обсудил развитие здравоохранения области с президентом России Владимиром Путиным. Губернатор доложил об ещё одном подписанном на днях областном законе, предусматривающем единовременную денежную выплату от 500 тысяч до двух миллионов рублей врачам и средним медицинским работникам, переехавшим на работу в города с населением от 50 до 100 тысяч человек. Темами встречи стали также возведение и оснащение ФАПов, кадровая обеспеченность, строительство современных учреждений здравоохранения.

Иркутская область фельдшер здравоохранение социальная защита

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