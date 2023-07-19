Уровень Селенги в Улан-Удэ снизился ещё на пять сантиметров







Уровень Селенги достиг пикового для июля значения на прошлой неделе. Оказались подтоплены более 20 участков, а также один жилой дом, где вода поднялась выше пола.



Также у жителей Левобережья остаётся вода в подпольях. Они делятся в мессенджерах:



«Улица Кемеровская, в подполье 21 – см, в смотровой яме в гараже – 56 см»,



«СНТ «Сибиряк» 4 улица, в подполье – 80 см, в яме гаража – 85 см»



«Сибиряк». Замеры вчера и сегодня в подполье. Вода прибыла почти в 2 раза».



Отметим, сейчас самое главное, чтобы не было ливней в Забайкальском крае и Монголии – именно оттуда может прийти большая вода.







Селенга в Улан-Удэ идёт на спад третий день подряд. Как сообщили в мэрии, на утро 19 июля уровень воды составляет 236 см (-5 см за сутки).Наблюдается выход воды на пойму слоем 6 см.В то же время река Уда чуть поднялась – на 2 см за сутки. На сегодня уровень Уды – 160 см. По этой реке пока опасений никаких нет.