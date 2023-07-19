19 июля

18 июля

Популярное

Уровень Селенги в Улан-Удэ снизился ещё на пять сантиметров

Уровень Селенги в Улан-Удэ снизился ещё на пять сантиметров
Общество, 
Вода в подпольях домов на Левом берегу по-прежнему стоит

Селенга в Улан-Удэ идёт на спад третий день подряд. Как сообщили в мэрии, на утро 19 июля уровень воды составляет 236 см (-5 см за сутки).

Наблюдается выход воды на пойму слоем 6 см.

В то же время река Уда чуть поднялась – на 2 см за сутки. На сегодня уровень Уды – 160 см. По этой реке пока опасений никаких нет.

 
Уровень Селенги достиг пикового для июля значения на прошлой неделе. Оказались подтоплены более 20 участков, а также один жилой дом, где вода поднялась выше пола.

Также у жителей Левобережья остаётся вода в подпольях. Они делятся в мессенджерах:

«Улица Кемеровская, в подполье 21 – см, в смотровой яме в гараже – 56 см»,

«СНТ «Сибиряк» 4 улица, в подполье – 80 см, в яме гаража – 85 см»

«Сибиряк». Замеры вчера и сегодня в подполье. Вода прибыла почти в 2 раза».

Отметим, сейчас самое главное, чтобы не было ливней в Забайкальском крае и Монголии – именно оттуда может прийти большая вода.


река уровень воды Селенга

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Уровень Селенги в Улан-Удэ снизился ещё на пять сантиметров
Уровень Селенги в Улан-Удэ снизился ещё на пять сантиметров
Общество, 19.07.2023
Вода в подпольях домов на Левом берегу по-прежнему стоит
В Бурятии медведи приходят на приусадебные участки
В Бурятии медведи приходят на приусадебные участки
Общество, 19.07.2023
Также семейство косолапых видели на горе
В Иркутске пройдёт встреча с потомками первого кинодокументалиста города
В Иркутске пройдёт встреча с потомками первого кинодокументалиста города
Общество, 19.07.2023
Киномагнат Антонио Донателло также был вице-консулом Италии в Иркутске
В Бурятии презентуют проект «Профориентационный минимум»
В Бурятии презентуют проект «Профориентационный минимум»
Общество, 19.07.2023
Презентацию проведут для директоров школ республики
В Бурятии понаблюдают за «Байкальским звездопадом»
В Бурятии понаблюдают за «Байкальским звездопадом»
Общество, 18.07.2023
В республике проведут астрономический фестиваль
В Улан-Удэ открылась выставка трудов палеонтолога
В Улан-Удэ открылась выставка трудов палеонтолога
Общество, 18.07.2023
Она посвящена юбилею Маргариты Ербаевой
В районе Бурятии откроют обновлённый дом культуры
В районе Бурятии откроют обновлённый дом культуры
Общество, 18.07.2023
Отремонтирован ДК в улусе Могсохон
На даче писателя Распутина на Байкале создают музейную экспозицию
На даче писателя Распутина на Байкале создают музейную экспозицию
Общество, 18.07.2023
Здесь он написал одну из своих известных книг
В России установлены единые критерии получения соцпомощи
В России установлены единые критерии получения соцпомощи
Общество, 18.07.2023
Закон вступит в силу в следующем году

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^