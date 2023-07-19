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В Бурятии медведи приходят на приусадебные участки

В Бурятии медведи приходят на приусадебные участки
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Также семейство косолапых видели на горе

В Северо-Байкальском районе Бурятии вновь видели медведей, сообщается в группе «Северобайкалье-инфо». Вечером 18 июля медведицу с медвежатами заметили вблизи села Холодное. Они бродили по горе.

Кроме того, медведи начали выходить к домам. Следы косолапого обнаружили на приусадебных участках садово-огороднического товарищества «Байкал».

Сигналы о выходе медведей передали в Бурприроднадзор и в полицию.

- Земляки, будьте бдительны и осторожны! Во избежание встречи со зверем, избегайте прогулок в тёмное время суток, - призвали местных жителей.

Как сообщал «Байкал-Daily», также 18 июля косолапых встречали в популярной туристической местности Байкальский Прибой в Кабанском районе, а также вблизи мусорных баков возле реки Толбазиха.
медведь

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