В Бурятии образовалась огромная промоина на дороге

Она растянулась на 250 метров



В Кяхтинском районе Бурятии образовалась огромная промоина. Она находится на 16 км автодороги в направлении города Кяхта - село Усть-Киран, сообщает «Кяхта-инфо.24/7».



Длина промоины составляет длинна 250 метров, в ширину она 3,7 метра, в глубину - 2,3 метра. Яма находится с левой стороны движения.



- Проводят отсыпку ям скальным грунтом, - отметили в группе.



Водителей призывают быть осторожными.



