Она растянулась на 250 метров
В Кяхтинском районе Бурятии образовалась огромная промоина. Она находится на 16 км автодороги в направлении города Кяхта - село Усть-Киран, сообщает «Кяхта-инфо.24/7».
Длина промоины составляет длинна 250 метров, в ширину она 3,7 метра, в глубину - 2,3 метра. Яма находится с левой стороны движения.
- Проводят отсыпку ям скальным грунтом, - отметили в группе.
Водителей призывают быть осторожными.
В Бурятии образовалась огромная промоина на дороге
Общество, Фото:
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