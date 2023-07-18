Грыжа росла 20 лет
В больнице скорой медицинской помощи в Улан-Удэ 91-летней пациентке удалили гигантскую грыжу, которая начала расти у неё 20 лет назад.
Женщина обратилась к врачам самостоятельно весной этого года. Она пожаловалась на боли в животе. Хотя с каждым годом пенсионерка видела, что проблемная область увеличивается, боли её не беспокоили.
Дежурный врач-хирург поставил диагноз «ущемлённая пупочная грыжа». На момент осмотра размеры грыжи составляли 30х25 см.
Ущемлённая грыжа — врождённый или приобретённый дефект передней брюшной стенки, при котором происходит выпячивание брюшины и выхождение внутренних органов из брюшной полости.
- Женщине было проведено оперативное вмешательство - грыжесечение, пластика грыжевых ворот. Ситуация осложнялась сопутствующими заболеваниями у пациентки: гипертонической болезнью и перенесённым инсультом. Для снижения рисков в раннем послеоперационном периоде пациентку наблюдали в отделении реанимации и интенсивной терапии №2, - рассказали в БСМП.
Вскоре врачи стабилизировали состояние пенсионерки, и её перевели в хирургическое отделение для дальнейшего наблюдения. Осложнений и жалоб после операции женщина не испытывала.
- Грыжа может возникнуть в любом возрасте, с подобной патологией сталкивается около 10 % населения. Наиболее опасное осложнение при таком заболевании - это ущемление. Единственный эффективный способ навсегда избавится от грыжи - это удалить её при помощи операции. Не бойтесь обращаться к врачу и не занимайтесь самолечением, которое неэффективно при таком заболевании! Чем раньше будет проведена операция, тем меньше вероятность осложнений и выше эффективность лечения, - пояснил заведующий хирургическим отделением Батор Дондоков.
На избавление 20-летней грыжи понадобилась неделя - с момента поступления до выписки прошло всего семь дней.
В Улан-Удэ 91-летней пенсионерке удалили гигантскую грыжу живота
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