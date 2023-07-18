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Зонтики на главной площади Улан-Удэ до сих пор не раскрыли

Зонтики на главной площади Улан-Удэ до сих пор не раскрыли
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Пока они надёжно запакованы в плёнку

В конце июня на площади Советов в Улан-Удэ оборудовали сезонную зону отдыха. Установлены зелёные кони, рояль, качели, фонтан, скамейки и беседки.

Для защиты от дождя над беседками сделаны навесы из водонепроницаемого материала. А над скамейками установлены большие зонтики, под тенью которых можно спрятаться от солнца.

Однако уже почти месяц зонты стоят закрытыми. Они завёрнуты в плёнку, вероятно, после зимнего хранения. Этот факт немало удивляет горожан.


В пресс-службе комитета по благоустройству «Байкал-Daily» пояснили, что зонтики раскроют на этой неделе.

- В последующем их будут раскрывать по утрам, учитывая погодные условия, а именно при отсутствии сильного ветра, - отметили в КБУ. 

благоустройство

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