В Бурятии местами кратковременные дожди

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В Улан-Удэ до +26 градусов



По данным Бурятского гидрометцентра, в среду, 19 июля в республике переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Утром при прояснении туман. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +22,+27, местами +16,+21.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура днём +24,+26.

