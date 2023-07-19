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В Бурятии местами кратковременные дожди

В Бурятии местами кратковременные дожди
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В Улан-Удэ до +26 градусов

По данным Бурятского гидрометцентра, в среду, 19 июля в республике переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Утром при прояснении туман. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +22,+27, местами +16,+21.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура днём +24,+26.
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