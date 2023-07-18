Жителей Бурятии приглашают на Всемирный фестиваль молодёжи в Сочи

Заявки на участие нужно прислать до 20 июля



Юношей и девушек из Бурятии в возрасте от 14 до 35 лет приглашают принять участие во Всемирном фестивале молодёжи. Мероприятие состоится в федеральном центре «Сириус» в Сочи в 2024 году.



В апреле 2023 года Владимир Путин подписал указ о проведении Всемирного фестиваля молодёжи в России. В нём примут участие 20 тысяч молодых людей, включая 10 тысяч иностранных участников.



Россия уже три раза принимала фестиваль, но этот, по мнению организаторов, будет ещё лучше и ярче.



Логотипом фестиваля выбрали стилизованное изображение человеческих фигур. Символ объединения людей общей мечтой - желанием жить в мире, где каждый может оставаться самим собой. В логотипе круг не замкнут - это знак того, что будущее открыто для всех.



- Одна из целей ВФМ-2024 - создать платформу для налаживания связей между неравнодушными молодыми людьми всей планеты. Площадка фестиваля станет столицей будущего справедливого мира, где во главе - уважение друг к другу, к ценностям и культуре различных стран и народов. Россия открыта для всех, кто стремится совершенствовать мир и создавать будущее, основанное на взаимном диалоге и справедливом международном сотрудничестве, - рассказала руководитель Росмолодёжи Ксения Разуваева.



Желающим принять участие необходимо в срок до 20 июля зарегистрироваться на сайте фестиваля https://fest2024.ru/

