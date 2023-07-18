Ушёл из жизни заслуженный строитель Бурятии Владимир Соктоев

Общество, Фото: предоставлено минстроем Бурятии

Он скончался на 86-м году жизни



На 86 году после продолжительной болезни ушёл из жизни заслуженный строитель Российской Федерации и Бурятии, почётный строитель России Соктоев Владимир Раднаевич. О его кончине сообщили в минстрое республики.



Владимир Раднаевич родился 1 января 1938 года в селе Санага Закаменского района Бурятской АССР в семье колхозников. В 1957 году поступил в Бурятский сельскохозяйственный институт на факультет промышленного и гражданского строительства, завершил учёбу в 1962 году уже в Восточно-Сибирском технологическом институте по той же специальности (на базе строительного факультета Бурятского государственного сельскохозяйственного института был создан Восточно-сибирский технологический институт).



Трудовой путь Владимира Раднаевича начался с должности мастера в управлении капитального строительства Джидакомбината (вольфрамо-молибденовый комбинат в Закаменск). В 1963 году переведён на должность прораба и направлен на учёбу в Госстрой СССР, после которой назначен на должность главного инженера управления капитального строительства.



Параллельно занимался преподаванием, вёл занятия на вечернем отделении Закаменского горного техникума. При участии Владимира Соктоева были введены в эксплуатацию водовод рудника Холтосон, Закаменский мясокомбинат и другие объекты.



В 1967 году переведён на должность главного инженера объединения «Бурятмежколхозстрой», в 1973 году назначен на должность заместителя начальника Бурятского управления строительства «Главвостоксибстрой», в 1976 году – на должность управляющего трестом «Жилгражданстрой», в 1980 году – на должность заместителя начальника Главного территориального управления по строительству в БурАССР «Главбурятстрой».



В 1984 году Владимира Раднаевича направили в загранкомандировку по линии минпромстроя СССР в Монголию, где он трудился в должности начальника комбината промышленных предприятий. В 1987 году по завершении командировки работал заместителем заведующего отделом экономического и социального развития Совета министров Бурятской АССР, а в 1988 году переведён в министерство промышленного строительства СССР на должность директора строящегося Молодёжного горно-обогатительного комбината в посёлке Таксимо Бурятии, где и поработал до 2007 года.



Владимир Соктоев вёл активную общественную деятельность. Прибыв в Улан-Удэ, создал общественную организацию «Совет ветеранов-строителей Бурятии» и несколько лет возглавлял её. Организация занималась поддержкой ветеранов строительной отрасли республики.



Неоднократно избирался депутатом районного и городского советов Улан-Удэ, с 1990 по 1994 годы был депутатом Верховного Совета Бурятии от Муйского района республики. Принимал активное участие в формировании целой плеяды инженеров-строителей – шесть лет возглавлял государственную экзаменационную комиссию Восточно-Cибирского технологического института.



За свою безупречную службу и преданность делу Владимир Раднаевич удостоен званий заслуженного строителя Российской Федерации, заслуженного строителя Бурятии, почётного строителя России.



Прощание с Владимиром Раднаевичем Соктоевым состоится 19 июля 2023 года, по адресу: Улан-Удэ, ул. Пирогова, 9В, с 12 до 13 часов (зал прощаний).



