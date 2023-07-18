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В Бурятии окольцевали краснокнижных журавлей

В Бурятии окольцевали краснокнижных журавлей
Общество,  Фото:БУ "Бурприрода"
Кольцевание проводили орнитологи из Бурятии и Москвы

В Боргойском заказнике, что находится в Джидинском районе, группа орнитологов Бурятии и Москвы проводят изучение краснокнижной птицы – журавля-красавки. 18 июля специалисты провели кольцевание птиц.

- Научный процесс прошёл в особо охраняемой природной территории регионального значения Боргойском заказнике - уникальном месте у Белых озёр Джидинского района, где сконцентрировано большое количество птиц, - отметили в БУ «Бурприрода».

Бурятию в составе научной группы представляют профессор кафедры зоологии и экологии БГУ, доктор биологических наук Цыдыпжап Доржиев и орнитолог Лобсон Базаров.

Также процесс контролировали госинспекторы БУ «Бурприрода» Василий Казанов и Роман Манхиров.



Всех птиц после обработки и кольцевания выпустили обратно в дикую природу. Орнитологи будут следить за путём миграции птиц через спутник.

Кольцевание - это метод индивидуального мечения птиц в орнитологии. Он способен рассказать многое об образе жизни, биологии и экологии популяций и видов птиц. Специалисты отмечают, что кольцевание играет большую роль в изучении и сохранении редких видов.
птицы заказники

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