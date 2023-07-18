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«Постаревшее» село в Бурятии отпразднует 300-летие

«Постаревшее» село в Бурятии отпразднует 300-летие
Общество, 
Дату основания села официально изменили депутаты райсовета

21 июля одно из старейших семейских сёл Бурятии – Бичура – празднует свой юбилей. Село отметит 300-летие.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее Бичура «постарела» сразу на 44 года. До этого датой основания села считался 1767 год. Однако исследование, которое провела историк Светлана Арсентьева, показало, что первые документальные упоминания о населённом пункте относятся к 1723-му.

Сами документы находятся в архивной службе местной администрации. На сессии в конце декабря 2022 года депутаты райсовета проголосовали за то, что годом рождения села будет 1723-й. А дату празднования юбилея – 21 июля – выбрали не просто так. Это Прокопьев день, а первая церковь в селе называлась как раз Прокопьевской.

Гостей праздника ждёт разнообразная программа: концерт, выставки, интерактивные площадки, спортивные игры, конкурсы и многое другое.

Программа:

11.00-16.00 - фестиваль ТОСов Бичурского района, выставки, интерактивные площадки, работа торговых павильонов, предприятий общественного питания (улица Советская);

11.00-14.00 - конкурс песочных фигур, праздник красок Холи, батут, бассейн, аттракционы (площадь РДК).

10.00-16.30 - турнир по русской лапте, перетягивание каната, соревнования силачей, стрельба из лука, футбольный турнир «Кубок 300-летия села Бичура», волейбольный турнир «Кубок 300-летия села Бичура»;

17.00-19.00 - праздничное открытие «Бичуре 300 лет!», парад организаций и предприятий села Бичура;

19.00-22.00 - праздничный концерт «Любимой Бичуре посвящается» (место проведения: центральный стадион);

22.00-24.00 - дискотека «Бичура Open air»;

Также 22 июля на ипподроме состоится конно-спортивный праздник на приз главы Бичурского района.
 

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Бичура юбилей

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