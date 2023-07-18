В республике проведут астрономический фестиваль
С 10 по 15 августа в Бурятии состоится «Байкальский звездопад» – первый астрономический фестиваль в Чивыркуйском заливе. Он пройдёт в посёлке Курбулик.
В рамках фестиваля будут проведены Байкальский лекторий о звёздах, наблюдения за солнцем, звёздами, планетами и метеорным потоком. Также состоится музыкальный вечер Лудуба Очирова «Музыка о звёздах». Будут представлены аранжировки известных композиций в звучании традиционного моринхуура и виолончели.
Как сообщают организаторы, даты проведения выбраны не случайно, так как в данный период наблюдается один из самых внушительных ежегодных звездопадов – метеорный поток Персеиды.
Возрастное ограничение: 6+.
В Бурятии понаблюдают за «Байкальским звездопадом»
Общество, Фото:
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