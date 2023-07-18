В Бурятии понаблюдают за «Байкальским звездопадом»

В республике проведут астрономический фестиваль



С 10 по 15 августа в Бурятии состоится «Байкальский звездопад» – первый астрономический фестиваль в Чивыркуйском заливе. Он пройдёт в посёлке Курбулик.



В рамках фестиваля будут проведены Байкальский лекторий о звёздах, наблюдения за солнцем, звёздами, планетами и метеорным потоком. Также состоится музыкальный вечер Лудуба Очирова «Музыка о звёздах». Будут представлены аранжировки известных композиций в звучании традиционного моринхуура и виолончели.



Как сообщают организаторы, даты проведения выбраны не случайно, так как в данный период наблюдается один из самых внушительных ежегодных звездопадов – метеорный поток Персеиды.



Возрастное ограничение: 6+.

