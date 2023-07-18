В Бурятии почтили память погибшего при задержании преступников милиционера









Ночью 18 июля 2004 года милиционеры группы задержания младший сержант милиции Владимир Гомбоев и старший сержант милиции Сергей Монтоев возвращались домой после дежурства, когда заметили группу парней, несущих технику и вещи. Понимая, что совершена кража, милиционеры решили задержать злоумышленников, которые попытались скрыться.



Быстро оценив обстановку и несмотря на неравное соотношение сил, Сергей Монтоев и Владимир Гомбоев вступили в противоборство с вооружёнными ножами преступниками. Младший сержант милиции Владимир Гомбоев получил множественные колото-резаные ранения, но, невзирая на обильную кровопотерю, попытался задержать преступников.



От полученных ножевых ранений по пути в больницу Владимир скончался. Указом президента России он был посмертно награждён орденом Мужества.



Ночью 18 июля 2004 года милиционеры группы задержания младший сержант милиции Владимир Гомбоев и старший сержант милиции Сергей Монтоев возвращались домой после дежурства, когда заметили группу парней, несущих технику и вещи. Понимая, что совершена кража, милиционеры решили задержать злоумышленников, которые попытались скрыться.Быстро оценив обстановку и несмотря на неравное соотношение сил, Сергей Монтоев и Владимир Гомбоев вступили в противоборство с вооружёнными ножами преступниками. Младший сержант милиции Владимир Гомбоев получил множественные колото-резаные ранения, но, невзирая на обильную кровопотерю, попытался задержать преступников.От полученных ножевых ранений по пути в больницу Владимир скончался. Указом президента России он был посмертно награждён орденом Мужества.

Сегодня утренний развод в батальоне вневедомственной охраны Улан-Удэ Росгвардии Бурятии начался с минуты молчания. 19 лет назад сотрудник группы задержания управления вневедомственной охраны старший сержант милиции Владимир Гомбоев погиб при задержании вооружённых преступников.Своего земляка и сослуживца также вспомнили в отделении вневедомственной охраны по Еравнинскому району, откуда был родом Владимир Гомбоев. На родине погибшего сотрудника в селе Исинга его именем названа одна из улиц.- Наш коллега погиб в неполные 23 года при задержании преступников. Несмотря на то, что преступники были вооружены ножами, он не испугался и решить задержать злоумышленников, которые совершили квартирную кражу, - рассказал сотрудник батальона вневедомственной охраны ОВО по Улан-Удэ капитан полиции Павел Селихов. – Не считаясь со смертельной опасностью, Владимир Гомбоев до конца исполнил свой долг.