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В Бурятии почтили память погибшего при задержании преступников милиционера

В Бурятии почтили память погибшего при задержании преступников милиционера
Общество,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Владимир Гомбоев был награждён орденом Мужества посмертно

Сегодня утренний развод в батальоне вневедомственной охраны Улан-Удэ Росгвардии Бурятии начался с минуты молчания. 19 лет назад сотрудник группы задержания управления вневедомственной охраны старший сержант милиции Владимир Гомбоев погиб при задержании вооружённых преступников.

Своего земляка и сослуживца также вспомнили в отделении вневедомственной охраны по Еравнинскому району, откуда был родом Владимир Гомбоев. На родине погибшего сотрудника в селе Исинга его именем названа одна из улиц.

- Наш коллега погиб в неполные 23 года при задержании преступников. Несмотря на то, что преступники были вооружены ножами, он не испугался и решить задержать злоумышленников, которые совершили квартирную кражу, - рассказал сотрудник батальона вневедомственной охраны ОВО по Улан-Удэ капитан полиции Павел Селихов. – Не считаясь со смертельной опасностью, Владимир Гомбоев до конца исполнил свой долг.



Ночью 18 июля 2004 года милиционеры группы задержания младший сержант милиции Владимир Гомбоев и старший сержант милиции Сергей Монтоев возвращались домой после дежурства, когда заметили группу парней, несущих технику и вещи. Понимая, что совершена кража, милиционеры решили задержать злоумышленников, которые попытались скрыться.

Быстро оценив обстановку и несмотря на неравное соотношение сил, Сергей Монтоев и Владимир Гомбоев вступили в противоборство с вооружёнными ножами преступниками. Младший сержант милиции Владимир Гомбоев получил множественные колото-резаные ранения, но, невзирая на обильную кровопотерю, попытался задержать преступников.

От полученных ножевых ранений по пути в больницу Владимир скончался. Указом президента России он был посмертно награждён орденом Мужества.

Росгвардия милиция

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