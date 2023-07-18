Студентка из Бурятии победила в международном научном конкурсе

Её исследовательская работа признана лучшей



Студентка из Бурятии Жаргалма Норбоева удостоена диплома первой степени в международном научно-исследовательском конкурсе «Новая наука». Работа «Диагностика и терапия рахита телят Заиграевского района Республики Бурятия» признана лучшей исследовательской работой в области ветеринарных наук. Дипломант учится на пятом курсе факультета ветеринарной медицины Бурятской сельхозакадемии.



Целью работы явилось определение клинического статуса и лечения рахита у телят в хозяйственных условиях. Для этого во время производственной практики были проведены исследования на базе КФХ. Статью будущий ветеринар подготовила под руководством доктора ветеринарных наук, профессора Натальи Мантатовой.



Молодой специалист наблюдала за годовалыми телятами чёрно-пёстрой породы, средняя масса которых составляла 80-90 кг. Животные находились на стойлово-пастбищном содержании, при котором получали трёхразовое кормление силосом, сеном и зернофуражем.



- Лечение телят было направлено на введение в кормовой рацион костной муки и кормовой преципитат из расчёта по 5-15 г на 1 кг массы тела животного в течение 10 дней, также подкожно вводили инъекции «Тетравита» в дозе 2,5 мл. Кроме этого, животным дозировано задавали рыбий жир в течение двух недель, - рассказала Жаргалма Норбоева.



Больной молодняк выявляли визуально, оценивая отставание в росте и развитии, снижение упитанности и болезненность костяка, а также утолщение суставов, изменений со стороны волосяного покрова и кожи. По словам победительницы конкурса, у телят с рахитом встречались изменения со стороны последних рёбер. При осмотре животного и пальпации наблюдались утолщения суставов, а на рёбрах наличие рёберных «чёток».



Как поделилась студентка, для устранения нарушения минерального обмена телят перевели в более светлое помещение и предоставили ежедневный моцион. В солнечные дни животных обеспечивали максимально продолжительными прогулками. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.



