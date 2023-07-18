Жители пригорода Улан-Удэ просят включить светофор на аварийном месте

Светофор вышел из строя после ДТП



Жители пригородного села Поселье интересуются, когда же на заработает светофор, который установлен на перекрёстке. Вопрос задали подписчики группы «Иволга-инфо. 24/7».



- Куда обращаться по поводу неработающего светофора на въезде в Поселье? Он уже месяц не работает и уже аварии там часто происходят, - поинтересовался местный житель.



В ФКУ Упрдор «Южный Байкал» пояснили, что светофор перестал работать после ДТП. Для восстановления светофора необходимо заказать и получить повреждённые детали у завода-изготовителя светофорного объекта.



- Заказ необходимых деталей был совершён на следующий день после ДТП на участке. Сроки изготовления и доставки варьируются в пределах трёх недель. После получения необходимых материалов светофор будет восстановлен в этот же день, - прокомментировали в Упрдор «Южный Байкал».



Автомобилистов призвали неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, не превышать заявленную скорость и быть ответственными на дороге.

