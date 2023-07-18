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Жители пригорода Улан-Удэ просят включить светофор на аварийном месте

Жители пригорода Улан-Удэ просят включить светофор на аварийном месте
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Светофор вышел из строя после ДТП

Жители пригородного села Поселье интересуются, когда же на заработает светофор, который установлен на перекрёстке. Вопрос задали подписчики группы «Иволга-инфо. 24/7».

- Куда обращаться по поводу неработающего светофора на въезде в Поселье? Он уже месяц не работает и уже аварии там часто происходят, - поинтересовался местный житель.

В ФКУ Упрдор «Южный Байкал» пояснили, что светофор перестал работать после ДТП. Для восстановления светофора необходимо заказать и получить повреждённые детали у завода-изготовителя светофорного объекта.

- Заказ необходимых деталей был совершён на следующий день после ДТП на участке. Сроки изготовления и доставки варьируются в пределах трёх недель. После получения необходимых материалов светофор будет восстановлен в этот же день, - прокомментировали в Упрдор «Южный Байкал».

Автомобилистов призвали неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, не превышать заявленную скорость и быть ответственными на дороге. 
светофоры

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