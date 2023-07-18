Хозяева тайги выходят к людям в Кабанском районе
В Кабанском районе Бурятии заметили медведей. Об этом сообщает группа «Кабанск-инфо.24/7».
Косолапых видели 18 июля в десятом часу утра в популярной туристической местности Байкальский Прибой, а также вблизи мусорных баков возле реки Толбазиха.
- Будьте аккуратны, воздержитесь от выхода в лес, - призывают сельчан и отдыхающих.
О выходах медведей здесь сообщали на прошлой неделе. Одного косолапого заметили на федеральной трассе в районе остановки «Байкальский прибой». Он переходил дорогу к турбазам. Второго видели на станции Посольская: хозяин тайги также искал, чем бы поживиться на свалке.
В Бурятии в туристической местности вновь видели медведей
Общество, Фото:
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