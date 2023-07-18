Сейчас они уже работает
В центре Улан-Удэ во второй половине понедельника, 17 июля, и утром 18 июля не работали светофоры. Из строя вышли объекты на ул. Ербанова –Коммунистическая, напротив магазина «Спутник».
- Вчера вечером шла с работы светофоры не работали, сегодня утром – тоже, - рассказала «Байкал-Daily» улан-удэнка.
Вчера на город обрушился ливень. Из-за непогоды произошли отключения электроэнергии на разных улицах города. Как выяснилось, затопленным оказался щиток, который питает светофоры.
- Сейчас светофоры работают, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе МБУ «Горсвет».
В центре Улан-Удэ из-за дождя отключались светофоры
Общество, Фото:
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