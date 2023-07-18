18 июля

17 июля

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В центре Улан-Удэ из-за дождя отключались светофоры

В центре Улан-Удэ из-за дождя отключались светофоры
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Сейчас они уже работает

В центре Улан-Удэ во второй половине понедельника, 17 июля, и утром 18 июля не работали светофоры. Из строя вышли объекты на ул. Ербанова –Коммунистическая, напротив магазина «Спутник».

- Вчера вечером шла с работы светофоры не работали, сегодня утром – тоже, - рассказала «Байкал-Daily» улан-удэнка.

Вчера на город обрушился ливень. Из-за непогоды произошли отключения электроэнергии на разных улицах города. Как выяснилось, затопленным оказался щиток, который питает светофоры.

- Сейчас светофоры работают, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе МБУ «Горсвет».
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