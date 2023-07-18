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Многодетным семьям Бурятии выдают удостоверения

Многодетным семьям Бурятии выдают удостоверения
Общество,  Фото:минсоцзащиты Бурятии
Оно помогает получить льготные авиабилеты, путёвки, бесплатные билеты в театр, компенсации

В Бурятии проживает 23 тысячи многодетных семей, в которых воспитываются более 73 тысяч детей.

- Для подтверждения статуса многодетной семьи им выдаётся удостоверение. Этот документ помогает приобрести льготные авиабилеты, детям бесплатно посетить государственные театры, получить компенсацию за приобретенные лекарства детям до шести лет, - сообщила в своём Telegram-канале министр соцзащиты Бурятии Татьяна Быкова.

Удостоверение поможет при первоочередном приёме детей в детские сады и организации дополнительного образования. Также его можно использовать при первоочередном предоставлении учащимся до 15 лет льготных путёвок в детские оздоровительные лагеря, санатории, детские оздоровительные площадки.

Заявление о выдаче удостоверения должен подать в отдел соцзащиты населения, офис МФЦ или на портале госуслуг один из родителей.

К заявлению нужно приложить следующие документы: фотографии размером 3x4 см обоих родителей/усыновителей или единственного родителя/усыновителя, а также копий паспортов родителей, свидетельств о рождении детей, справки об учёбе в общеобразовательной организации ребёнка в возрасте 16 лет и старше.

При отсутствии второго родителя необходимо представить: свидетельство о смерти или свидетельство о расторжении брака, либо вступившее в законную силу решение суда о признании второго родителя безвестно отсутствующим.

Удостоверение действует до даты совершеннолетия старшего ребёнка многодетной семьи.

Многодетная семья - это семья, имеющая трёх и более детей (в том числе усыновлённых, находящихся под опекой (попечительством) в возрасте до 18 лет. Семья утрачивает статус многодетной с момента достижения старшим ребёнком возраста 18 лет.
многодетные семьи

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