Оно помогает получить льготные авиабилеты, путёвки, бесплатные билеты в театр, компенсации
В Бурятии проживает 23 тысячи многодетных семей, в которых воспитываются более 73 тысяч детей.
- Для подтверждения статуса многодетной семьи им выдаётся удостоверение. Этот документ помогает приобрести льготные авиабилеты, детям бесплатно посетить государственные театры, получить компенсацию за приобретенные лекарства детям до шести лет, - сообщила в своём Telegram-канале министр соцзащиты Бурятии Татьяна Быкова.
Удостоверение поможет при первоочередном приёме детей в детские сады и организации дополнительного образования. Также его можно использовать при первоочередном предоставлении учащимся до 15 лет льготных путёвок в детские оздоровительные лагеря, санатории, детские оздоровительные площадки.
Заявление о выдаче удостоверения должен подать в отдел соцзащиты населения, офис МФЦ или на портале госуслуг один из родителей.
К заявлению нужно приложить следующие документы: фотографии размером 3x4 см обоих родителей/усыновителей или единственного родителя/усыновителя, а также копий паспортов родителей, свидетельств о рождении детей, справки об учёбе в общеобразовательной организации ребёнка в возрасте 16 лет и старше.
При отсутствии второго родителя необходимо представить: свидетельство о смерти или свидетельство о расторжении брака, либо вступившее в законную силу решение суда о признании второго родителя безвестно отсутствующим.
Удостоверение действует до даты совершеннолетия старшего ребёнка многодетной семьи.
Многодетная семья - это семья, имеющая трёх и более детей (в том числе усыновлённых, находящихся под опекой (попечительством) в возрасте до 18 лет. Семья утрачивает статус многодетной с момента достижения старшим ребёнком возраста 18 лет.
Многодетным семьям Бурятии выдают удостоверения
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