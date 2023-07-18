Малыши получили имена Давид и Матвей
17 июля в Муйском районе Бурятии зарегистрирована вторая двойня с начала года. В семье Александра Георгиевича и Татьяны Ильиничны 11 июля появились на свет два сына.
Мальчиков назвали Давидом и Матвеем. Сотрудники Муйского районного сектора вручили счастливому отцу первые документы детей – свидетельства о рождении. Также они пожелали крепкого здоровья малышам, сообщает пресс-служба управления ЗАГС РБ.
В Муйском районе Бурятии родилась вторая двойня этого года
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