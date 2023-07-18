В Бурятии посеяли овёс и рапс для диких животных

Для зверей будет хорошая подкормка
В охотничьих хозяйствах республики проводятся биотехнические мероприятия, сообщили в Бурприроднадзоре.
- «Биотехния» переводится с греческого, как умение, мастерство. Биотехнические мероприятия - это меры по охране и увеличению численности животных в природных условиях, - объяснили в ведомстве.
В частности, сотрудники охотничьего хозяйства «Бурятпромохота» провели посеяли в лесу овёс и рапс. Зимой для диких животных это будет хорошая подкормка, отметили специалисты.
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Для зверей будет хорошая подкормка
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