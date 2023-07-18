18 июля

17 июля

Популярное

В Бурятии посеяли овёс и рапс для диких животных

В Бурятии посеяли овёс и рапс для диких животных
Общество,  Фото:Бурприроднадзор
Для зверей будет хорошая подкормка

В охотничьих хозяйствах республики проводятся биотехнические мероприятия, сообщили в Бурприроднадзоре.

- «Биотехния» переводится с греческого, как умение, мастерство. Биотехнические мероприятия - это меры по охране и увеличению численности животных в природных условиях, - объяснили в ведомстве.

В частности, сотрудники охотничьего хозяйства «Бурятпромохота» провели посеяли в лесу овёс и рапс. Зимой для диких животных это будет хорошая подкормка, отметили специалисты. 

дикие животные Лес

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии проводят в последний путь погибшего мобилизованного
В Бурятии проводят в последний путь погибшего мобилизованного
Общество, 18.07.2023
У Владимира Мельникова остались двое детей
Многодетным семьям Бурятии выдают удостоверения
Многодетным семьям Бурятии выдают удостоверения
Общество, 18.07.2023
Оно помогает получить льготные авиабилеты, путёвки, бесплатные билеты в театр, компенсации
В Бурятии посеяли овёс и рапс для диких животных
В Бурятии посеяли овёс и рапс для диких животных
Общество, 18.07.2023
Для зверей будет хорошая подкормка
Улан-Удэ приводят в порядок после сильного ливня
Улан-Удэ приводят в порядок после сильного ливня
Общество, 18.07.2023
Сегодня на дорогах убирают наносы грунта
Буддийский университет в Бурятии набирает абитуриентов
Буддийский университет в Бурятии набирает абитуриентов
Общество, 18.07.2023
Будущие ламы проходят сложнейшее обучение
В Бурятии гранатомётчики вышли на боевые стрельбы
В Бурятии гранатомётчики вышли на боевые стрельбы
Общество, 18.07.2023
Особое внимание уделяется боевой стрельбе на максимальную дальность
В Улан-Удэ уровень Селенги снижается второй день подряд
В Улан-Удэ уровень Селенги снижается второй день подряд
Общество, 18.07.2023
По последним данным, в столице Бурятии подтоплено 24 участка и один дом
В Бурятии прощаются с 20-летним участником СВО
В Бурятии прощаются с 20-летним участником СВО
Общество, 18.07.2023
В Бурятии прощаются с 20-летним участником СВО
Минцифры заявило о планах приравнять электронные водительские права к бумажным
Минцифры заявило о планах приравнять электронные водительские права к бумажным
Общество, 18.07.2023
После принятия правок автовладельцы смогут показывать водительские права через портал «Госуслуги»
В Улан-Удэ осуждённые будут изготавливать тротуарную плитку
В Улан-Удэ осуждённые будут изготавливать тротуарную плитку
Общество, 18.07.2023
В колонии появятся дополнительные рабочие места

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^