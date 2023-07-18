18 июля

17 июля

Популярное

Школьники из Бурятии прошли в финал всероссийского конкурса

Школьники из Бурятии прошли в финал всероссийского конкурса
Общество,  Фото:пресс-служба МДЦ «Артек»
Ребята отправились в «Артек» на «Большую перемену»

В рамках VIII смены международного детского центра «Артек» с 15 июля по 5 августа состоится финал для школьников 5-7 классов всероссийского конкурса «Большая перемена». Финалистами конкурса «Большая перемена» стали 700 школьников. Среди них Костя Б. и Егор С. из города Улан-Удэ, сообщает пресс-служба министерства образования РБ.

300 победителей смогут отправиться в образовательное путешествие по маршруту из Санкт-Петербурга во Владивосток или из Владивостока в Санкт-Петербург. Всем участникам конкурса предоставляется доступ к «Библиотеке знаний», возможность участия в профильных сменах в детских центрах России и региональных лагерях, участие в проектах сообщества и партнёрских проектах, шанс реализовать собственные инициативы. 
Бурятия лагерь конкурс школа дети

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На даче писателя Распутина на Байкале создают музейную экспозицию
На даче писателя Распутина на Байкале создают музейную экспозицию
Общество, 18.07.2023
Здесь он написал одну из своих известных книг
В России установлены единые критерии получения соцпомощи
В России установлены единые критерии получения соцпомощи
Общество, 18.07.2023
Закон вступит в силу в следующем году
В Бурятии 95-летие отметила ветеран тыла
В Бурятии 95-летие отметила ветеран тыла
Общество, 18.07.2023
С юбилейным днём рождения поздравили жительницу Верхних Тальцов
Студентка из Бурятии победила в международном научном конкурсе
Студентка из Бурятии победила в международном научном конкурсе
Общество, 18.07.2023
Её исследовательская работа признана лучшей
В Забайкалье снимают фильм о бурятском снайпере
В Забайкалье снимают фильм о бурятском снайпере
Общество, 18.07.2023
Лента расскажет о вкладе жителей Петровск-Забайкальского района в победу 1945 года
В улусе в Бурятии строят новую школу
В улусе в Бурятии строят новую школу
Общество, 18.07.2023
Она рассчитана на 100 мест
В Улан-Удэ возведут 15-этажные студенческие общежития
В Улан-Удэ возведут 15-этажные студенческие общежития
Общество, 18.07.2023
Стало известно, каким будет общежитие будущего межвузовского кампуса
Улан-Удэ украсили световые шары
Улан-Удэ украсили световые шары
Общество, 18.07.2023
Всего установлено 46 таких ярких конструкций

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^