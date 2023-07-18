Ребята отправились в «Артек» на «Большую перемену»
В рамках VIII смены международного детского центра «Артек» с 15 июля по 5 августа состоится финал для школьников 5-7 классов всероссийского конкурса «Большая перемена». Финалистами конкурса «Большая перемена» стали 700 школьников. Среди них Костя Б. и Егор С. из города Улан-Удэ, сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
300 победителей смогут отправиться в образовательное путешествие по маршруту из Санкт-Петербурга во Владивосток или из Владивостока в Санкт-Петербург. Всем участникам конкурса предоставляется доступ к «Библиотеке знаний», возможность участия в профильных сменах в детских центрах России и региональных лагерях, участие в проектах сообщества и партнёрских проектах, шанс реализовать собственные инициативы.
Школьники из Бурятии прошли в финал всероссийского конкурса
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