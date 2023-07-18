Улан-Удэ приводят в порядок после сильного ливня













В Улан-Удэ устраняют последствия вчерашнего сильного ливняСегодня в городе убирают наносы грунта, которые образовались на улицах, сообщили в комбинате по благоустройству.С четырёх утра на городских дорогах работают подметально-уборочные машины. Они очищают улицы Терешковой, Боевую, Геологическую, бульвар Карла Маркса, Н. Петрова, Ботаническую и пр. 50-лет Октября. Вакуумно-подметальная машина с утра очистила улицу Балтахинова и продолжает работать на центральных улицах.Сейчас работы по уборке грунта ведутся на улицах Дундича, Н. Петрова, Амагаева, Лысогорской, Столичной и Комарова. После обеда уборка грунта запланирована на дороге в сторону мкрн Забайкальский.Также сегодня с помощью техники устраняют промоины на улице Амагаева.Мобильные бригады продолжают очищать ливневые канализации от песка и мусора. Сегодня специалисты работают на улицах Балтахинова, Чертенкова и вблизи парка имени Орешкова.О необходимости уборки улиц или устранения промоин горожане могут сообщить по телефонам круглосуточной диспетчерской комбината по благоустройству: 379-646, 380-838.