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Улан-Удэ приводят в порядок после сильного ливня

Улан-Удэ приводят в порядок после сильного ливня
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Сегодня на дорогах убирают наносы грунта

В Улан-Удэ устраняют последствия вчерашнего сильного ливня

Сегодня в городе убирают наносы грунта, которые образовались на улицах, сообщили в комбинате по благоустройству.


С четырёх утра на городских дорогах работают подметально-уборочные машины. Они очищают улицы Терешковой, Боевую, Геологическую, бульвар Карла Маркса, Н. Петрова, Ботаническую и пр. 50-лет Октября. Вакуумно-подметальная машина с утра очистила улицу Балтахинова и продолжает работать на центральных улицах.

Сейчас работы по уборке грунта ведутся на улицах Дундича, Н. Петрова, Амагаева, Лысогорской, Столичной и Комарова. После обеда уборка грунта запланирована на дороге в сторону мкрн Забайкальский.

Также сегодня с помощью техники устраняют промоины на улице Амагаева.


Мобильные бригады продолжают очищать ливневые канализации от песка и мусора. Сегодня специалисты работают на улицах Балтахинова, Чертенкова и вблизи парка имени Орешкова.

О необходимости уборки улиц или устранения промоин горожане могут сообщить по телефонам круглосуточной диспетчерской комбината по благоустройству: 379-646, 380-838.

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