Вопрос решали через суд
Бурятская транспортная прокуратура выявила нарушение закона об аварийно-спасательном обеспечении полётов воздушных судов в аэропорту Улан-Удэ.
- Установлены нарушения в части оснащения дежурных автомобилей аварийно-спасательным оборудованием (комплектом гидравлического аварийно-спасательного инструмента), - сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
Бурятский транспортный прокурор обратился в суд с иском об обязании собственника устранить выявленные нарушения. Советский районный суд Улан-Удэ требования прокурора удовлетворил в полном объёме.
Сейчас решение суда уже выполнена. Приобретено необходимое аварийно-спасательное оборудование для дежурных аэродромных пожарных автомобилей.
Улан-удэнский аэропорт понудили оснастить аварийно-спасательным оборудованием
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