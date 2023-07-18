Улан-удэнский аэропорт понудили оснастить аварийно-спасательным оборудованием

Общество, Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

Вопрос решали через суд



Бурятская транспортная прокуратура выявила нарушение закона об аварийно-спасательном обеспечении полётов воздушных судов в аэропорту Улан-Удэ.



- Установлены нарушения в части оснащения дежурных автомобилей аварийно-спасательным оборудованием (комплектом гидравлического аварийно-спасательного инструмента), - сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.



Бурятский транспортный прокурор обратился в суд с иском об обязании собственника устранить выявленные нарушения. Советский районный суд Улан-Удэ требования прокурора удовлетворил в полном объёме.



Сейчас решение суда уже выполнена. Приобретено необходимое аварийно-спасательное оборудование для дежурных аэродромных пожарных автомобилей.

