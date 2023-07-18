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Буддийский университет в Бурятии набирает абитуриентов

Буддийский университет в Бурятии набирает абитуриентов
Общество,  Фото:Сангха России
Будущие ламы проходят сложнейшее обучение

В Бурятии проводится набор абитуриентов на очную форму обучения в Буддийский университет «Даши Чойнхорлин» имени Заяева.

Буддийский университет «Даши Чойнхорлин» начал работу в 1991 году, в 1999 году получил государственную лицензию высшего учебного заведения. Здесь готовят штатных лам для дацанов этнической Бурятии, учёных-буддологов и воcтоковедов, специалистов-переводчиков.

- Студенты осваивают буддийскую философию, логику и гносеологию, тантру, ритуалистику, астрологию и многое другое. В основе занятий лежит традиция школы «Гелуг». Изучаются старо-бурятская письменность, тибетский и английский язык, компьютерная грамотность, история и этнография. Студенты также практикуются в переводе канонических текстов, - сообщили в Буддийской традиционной Сангхе России.


Приём документов в этом году ведётся c 7 июля по 8 августа. Абитуриенты сдают три вступительных экзамена и проходят собеседование.

Собеседование и вступительные экзамены состоятся 22 августа.

Вступительные испытания включают в себя: собеседование, тестирование по истории буддизма, изложение по русскому языку.

В университете функционируют четыре факультета - философский, тантрический, иконографический. В этом году будет дополнительно набор на медицинский факультет «Эмчи лама» и «Танкопись» (художественный факультет).

Преподавателями университета являются учителя, окончившие курс обучения в Дрепун Гоман дацане (Южная Индия) и получившие ученую степень Геше.

По окончании университета выпускник получает диплом о высшем образовании и звание ламы.
буддизм Буддийский университет вузы

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