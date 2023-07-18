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В Бурятии бесплатно стерилизовали 381 собаку

В Бурятии бесплатно стерилизовали 381 собаку
Общество,  Фото:управление ветеринарии
Ещё 100 собак стоят в очереди

В Бурятии продолжается акция по бесплатной стерилизации собак. С середины марта в шести районах по акции стерилизовали 381 собаку. Ещё 100 животных стоят в очереди на проведение операции, сообщили в управлении ветеринарии.

Ветеринары заявили, что при проведении стерилизации используются только качественные расходные материалы и наркоз.

- Животное во время операции ничего не ощущает, а после операции быстро приходит в себя. Также применяются саморассасывающие нитки – не нужно во второй раз вызывать ветеринара или ехать в клинику для снятия швов,- рассказали они.

Акция по бесплатной стерилизации продлится до конца 2023 года.

Для записи можно обратиться по следующим телефонам:

Город Улан-Удэ: 18-00-31;
Заиграевский район: 8 (3013) 64-14-01;
Иволгинский район: 8 (3014) 02-18-24, 8(301)402-17-46;
Тарбагатайский район: 8 (3014) 65-60-60;
Прибайкальский район: 8 (3014) 44-10-43;
Закаменский район: 8 (3013) 74-48-69;
Кабанский район: 8 (3013) 84-31-68;
Кяхтинский район: 8 (3014) 24-10-68;
Северобайкальский район: 8 (3013) 02-61-90;
Селенгинский район: 8 (3014) 54-44-11;
Муйский район: 8 (3013) 02-61-90

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