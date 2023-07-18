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В России установлены единые критерии получения соцпомощи

В России установлены единые критерии получения соцпомощи
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты РБ
Закон вступит в силу в следующем году

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки в законодательство в части установления единых требований к условиям и порядку оказания государственной социальной помощи. Законом предусматривается унификация требований к условиям и порядку оказания государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта, малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам.

В соответствии с документом также предлагается изменить подход к расчёту среднедушевого дохода малоимущей семьи и перейти от понятия «домохозяйство» к понятию «семья», в том числе с целью обеспечить гражданам равный доступ к мерам социальной поддержки вне зависимости от состава семьи.

Авторы закона предлагают определить следующий состав семьи при расчёте среднедушевого дохода: заявитель, подавший заявление о назначении государственной социальной помощи; супруг (супруга) заявителя; несовершеннолетние дети заявителя и дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в общеобразовательных организациях по очной форме обучения, в том числе находящиеся под опекой или попечительством. При этом исключаются родители, братья и сестры заявителя и его супруга (супруги).

- Предусматривается возможность подачи заявления о назначении государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта, в электронном виде с использованием портала «Госуслуги», - сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.

Закон вступит в силу 1 января 2024 года.


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