В России установлены единые критерии получения соцпомощи

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

Закон вступит в силу в следующем году



Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки в законодательство в части установления единых требований к условиям и порядку оказания государственной социальной помощи. Законом предусматривается унификация требований к условиям и порядку оказания государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта, малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам.



В соответствии с документом также предлагается изменить подход к расчёту среднедушевого дохода малоимущей семьи и перейти от понятия «домохозяйство» к понятию «семья», в том числе с целью обеспечить гражданам равный доступ к мерам социальной поддержки вне зависимости от состава семьи.



Авторы закона предлагают определить следующий состав семьи при расчёте среднедушевого дохода: заявитель, подавший заявление о назначении государственной социальной помощи; супруг (супруга) заявителя; несовершеннолетние дети заявителя и дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в общеобразовательных организациях по очной форме обучения, в том числе находящиеся под опекой или попечительством. При этом исключаются родители, братья и сестры заявителя и его супруга (супруги).



- Предусматривается возможность подачи заявления о назначении государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта, в электронном виде с использованием портала «Госуслуги», - сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.



Закон вступит в силу 1 января 2024 года.





