Ремонт завершат в этом году
В Бурятии ремонтируемые дороги в посёлке Усть-Брянь Заиграевского района обеспечат водоотводом. Такое решение было принято заказчиком – администрацией района совместно с подрядчиком, после выявления участков, не справляющихся с потоком воды. Выполнить работы по устройству водоотвода на улицах Дорожная и 40 лет Победы планируют до конца июля.
В настоящее время на улицах Дорожная и 40 лет Победы, где расположены социально-значимые объекты, завершена укладка асфальтобетонного покрытия. Устроены тротуары, автобусные остановки. Идёт работа по установке дорожных знаков, нанесению разметки. Также подрядчику, на участках, где скапливается вода, указано решить вопрос с водоотводом.
- По улицам 40 лет Победы и Дорожная находятся школа, детский сад, администрация сельского поселения и дом культуры, поэтому необходимо было обеспечить комфортный подъезд к ним, для безопасности пешеходов были устроены пешеходные дорожки. Протяжённость ремонтируемого участка составляет почти 2 км. Объект введут в эксплуатацию уже в этом году, - отметил Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.
Напомним, в прошлом году в Заиграевском районе отремонтировали 5 улиц в Заиграево, Нижних Тальцах и Эрхирике. Общая протяжённость составила 4,2 км, сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ.
В посёлке Бурятии на ремонтируемых дорогах сделают водоотводы
Общество, Фото:
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