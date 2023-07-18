Заявки принимаются до 20 декабря
Аграриям Бурятии могут возместить затраты на технику до 50%. Приём заявок на возмещение затрат начался вчера, 17 июля, и продлится до 20 декабря.
Субсидию на обеспечение технической и технологической модернизации агропромышленного комплекса могут получить сельхозтоваропроизводители, крестьянские фермерские хозяйства, сельскохозяйственные организации и индивидуальные предприниматели пищевой и перерабатывающей промышленности.
Возмещаются до 50% от затрат на покупку оборудования и техники. При этом технику необходимо приобретать у завода-изготовителя или у официального дилера. Дата производства оборудования и техники должна быть не более трех лет на дату подачи заявления на субсидию.
Возмещаются затраты на покупку техники и оборудования следующих категорий:
- для производства продукции растениеводства, птицеводства;
- для заготовки и приготовления кормов в животноводстве;
- для молочных ферм и молокоперерабатывающих предприятий;
- для убоя и первичной переработки скота;
- для производства овощей закрытого грунта и их предпродажной подготовки;
- для заготовки, переработки и транспортировки ягод, пищевых лесных ресурсов;
- для организации производства продуктов для детского питания;
- автотранспорта, рефрижераторов, изотермического фургона, хлебного фургона при условии отгрузки продукции на экспорт;
- для перевозки скота при условии отгрузки продукции на экспорт;
- электроизгороди;
- покупка техники и оборудования в лизинг.
- Заявки принимаются по адресу: 670034, г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, 4а, кабинет 309 (приёмная). Вопросы и более подробную информацию можно получить по телефонам: 8 (3012) 55-30-15, 55-29-94 или по электронной почте: [email protected], - сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства РБ.
Фермерам Бурятии частично возместят затраты на технику
Общество, Фото:
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