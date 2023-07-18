В Бурятии 95-летие отметила ветеран тыла

С юбилейным днём рождения поздравили жительницу Верхних Тальцов
16 июля в Бурятии свой 95-летний юбилейный день рождения отметила жительница села Верхние Тальцы Иустинья Павловна Павлова. Она участница трудового фронта и ветеран труда.
Родилась Иустинья Павловна в городе Чебоксары Чувашской АССР в обычной семье рабочих.
- В Бурятию я приехала в 1937 году. В 1942 года в возрасте 14 лет начала свою трудовую деятельность в Барун-Хандагайском леспромхозе. Пилила дрова, носила воду. После окончания краткосрочных двухмесячных курсов работала в пилоправке с пленными японцами. В 1949 году приехала в с. Верхние Тальцы, поступила на работу на Средне-Удинский сплавной участок в качестве десятника, - рассказывает ветеран тыла.
Иустинья Павловна неоднократно награждалась грамотами и благодарностью. Фотография передовика несколько лет висела на республиканской доске почёта. После закрытия Средне-Удинского сплавного участка в 1966 году перешла на работу в Онохойский транспортный участок. Работала десятником I категории верхнего склада до апреля 1974 года. 10 апреля 1974 года переведена в Удинский лесхоз в цех ширпотреба на должность мастера лесопиления, где проработала до 8 сентября 1978 года. Весь трудовой стаж составляет 41 год.
- Где бы мама не работала, со всей ответственностью относилась к порученному делу, её отличало трудолюбие, исполнительность, дисциплинированность, аккуратность и безотказность в работе, - говорят о юбиляре её дети и внуки. - Вместе с папой, Михаилом Никитовичем, они воспитали 5 детей. У нас большая семья – 8 внуков и 11 правнуков. Несмотря на преклонный возраст, мама любит заниматься огородничеством, сажать и ухаживать за цветами. В 2016 году стала участницей районного конкурса «Лучшее ветеранское подворье», награждена дипломом в номинации «Активное долголетие». В этом году она также планирует принять участие в этом конкурсе.
Иустинья Павловна награждена многочисленными медалями, грамотами. В день юбилея принимает поздравления в кругу близких и родных.
- В этот знаменательный день Иустинье Павловне вручены персональные поздравления президента Российской Федерации, главы Республики Бурятия, министерства социальной защиты населения РБ, сертификат на единовременную денежную выплату, - сообщает пресс-служба министерства соцзащиты республики.
В Бурятии 95-летие отметила ветеран тыла
Общество, Фото:
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