В Бурятии гранатомётчики вышли на боевые стрельбы

Особое внимание уделяется боевой стрельбе на максимальную дальность



В Восточном военном округе начались боевые стрельбы из РПГ-7В в рамках сборов с гранатомётчиками. Сборы проходят на полигонах в Бурятии, Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях, Сахалинской области и Еврейской автономии.



- В рамках теоретической части сборов военнослужащие изучили тактико-технические характеристики и требования безопасности при проведении занятий по огневой и тактической подготовке, обращении с оружием и боеприпасами. В ходе практической части расчёты ведут огонь из гранатометов РПГ-7В по мишеням, имитирующим легкобронированную технику и танки условного противника, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.



Кроме того, военнослужащие совершенствуют навыки по ведению разведки, определению видов целей и расстояния до них.



Особое внимание на сборах уделяется боевой стрельбе на максимальную дальность.

