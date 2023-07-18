Особое внимание уделяется боевой стрельбе на максимальную дальность
В Восточном военном округе начались боевые стрельбы из РПГ-7В в рамках сборов с гранатомётчиками. Сборы проходят на полигонах в Бурятии, Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях, Сахалинской области и Еврейской автономии.
- В рамках теоретической части сборов военнослужащие изучили тактико-технические характеристики и требования безопасности при проведении занятий по огневой и тактической подготовке, обращении с оружием и боеприпасами. В ходе практической части расчёты ведут огонь из гранатометов РПГ-7В по мишеням, имитирующим легкобронированную технику и танки условного противника, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Кроме того, военнослужащие совершенствуют навыки по ведению разведки, определению видов целей и расстояния до них.
Особое внимание на сборах уделяется боевой стрельбе на максимальную дальность.
В Бурятии гранатомётчики вышли на боевые стрельбы
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