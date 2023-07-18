Минцифры заявило о планах приравнять электронные водительские права к бумажным

После принятия правок автовладельцы смогут показывать водительские права через портал «Госуслуги»



Минцифры РФ подготовило правки, приравнивающие цифровое водительское удостоверение к физическому. Проект допустили к обсуждению 17 июля, сообщают «Известия».



После принятия правок автовладельцы смогут показывать водительские права через портал «Госуслуги».



«Предъявление в электронном виде с использованием мобильного приложения федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» сведений, содержащихся в документах, предусмотренных настоящими правилами, приравнивается к предъявлению таких документов», — говорится в документе.



Общественное обсуждение по проекту продлится до 31 июля.

