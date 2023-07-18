После принятия правок автовладельцы смогут показывать водительские права через портал «Госуслуги»
Минцифры РФ подготовило правки, приравнивающие цифровое водительское удостоверение к физическому. Проект допустили к обсуждению 17 июля, сообщают «Известия».
После принятия правок автовладельцы смогут показывать водительские права через портал «Госуслуги».
«Предъявление в электронном виде с использованием мобильного приложения федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» сведений, содержащихся в документах, предусмотренных настоящими правилами, приравнивается к предъявлению таких документов», — говорится в документе.
Общественное обсуждение по проекту продлится до 31 июля.
Минцифры заявило о планах приравнять электронные водительские права к бумажным
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