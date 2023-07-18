В колонии появятся дополнительные рабочие места
В колонии-поселении №3 в Улан-Удэ состоялась рабочая встреча руководства исправительного учреждения с руководителем ООО «Байкалагропром» Константином Ушаковым.
В рамках визита стороны обсудили возможность размещения на свободных производственных площадях учреждения цеха по производству тротуарной плитки.
- Введение в эксплуатацию нового производства позволит расширить ассортимент выпускаемой продукции и создать дополнительные рабочие места для осуждённых, выплачивающих исковые обязательства,- сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
В Улан-Удэ осуждённые будут изготавливать тротуарную плитку
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