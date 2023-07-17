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В Бурятии стартовала операция «Чайка»

В Бурятии стартовала операция «Чайка»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Специалисты будут исследовать свалки

С 14 июля в Бурятии объявлен месячник по обеспечению биологической защиты объектов птицеводства - операция «Чайка»

Как сообщили в пресс-службе республиканского управления ветеринарии, специалисты будут проводить рейды по местам скопления чаек – это водные объекты и прилегающие к ним территории, районы свалок, размещение отходов и гнездования.

В ходе рейдов специалисты будут проводить мониторинг падежа птицы и отбирать патологический материал для проведения лабораторных исследований для исключения гриппа птиц.

В России установлен один новый очаг высокопатогенного гриппа птиц, а также продолжают действовать карантинные мероприятия в 44 очагах, три из которых находятся на территории ДФО – Камчатский край, Амурская и Магаданская области.

В этом году распространителями болезни служат в основном чайки, а не дикие утки, как было раньше.

Опасность перехода болезни на чаек объясняется их хорошей адаптации к жизни в условиях крупных населённых пунктов, где они способны добывать пропитание на городских и стихийных свалках, полигонах бытовых отходов. Чайки все больше представлены среди людей, и частота их взаимодействия с домашней птицей увеличивается.


птицы

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