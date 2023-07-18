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В Улан-Удэ днём без существенных осадков

В Улан-Удэ днём без существенных осадков
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В республике местами грозы

По данным Бурятского гидрометцентра, 18 июля по республике облачно с прояснением, дожди, грозы. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 15-18 м/с. Температура днём +22,+27, местами +14,+19.

В Улан-Удэ днём без существенных осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура днём +24,+26.
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