В республике местами грозы
По данным Бурятского гидрометцентра, 18 июля по республике облачно с прояснением, дожди, грозы. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 15-18 м/с. Температура днём +22,+27, местами +14,+19.
В Улан-Удэ днём без существенных осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура днём +24,+26.
В Улан-Удэ днём без существенных осадков
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