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На месте заброшенного пустыря в районе Бурятии построили спортплощадку

На месте заброшенного пустыря в районе Бурятии построили спортплощадку
Общество,  Фото:пресс-служба Жилстройкомэнерго
Новую спортивную площадку установили в посёлке Николаевский Тарбагатайского района Бурятии

Она подходит сразу для нескольких видов спорта. Такого детского уголка с нетерпением ждали все жители посёлка, а это более тысячи человек. За строительство инфраструктуры проголосовали ещё в прошлом году. И вот наконец, благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» проект был реализован. Стоимость площадки составила почти 2 миллиона рублей.

Спортивная площадка включает в себя поле для игр в мяч, ограждение и трибуны с теневым навесом. Кроме этого, особым преимуществом этой площадки является – специальное бесшовное покрытие из резиновой крошки. Оно устойчиво к истиранию и сохраняет свои характеристики более 10 лет.

- Это первая спортивная площадка в нашем посёлке. Она станет точкой притяжения для наших детей, на ней можно будет заниматься командными видами спорта и проводить своё время в здоровой и комфортной среде, - отмечает жительница посёлка Николаевский Мария Иванова.

- Комфортная и привлекательная среда для ребёнка может способствовать его обучению, социализации, развитию навыков и способностей. Поэтому, кроме строительства основной инфраструктуры (школ, стадионов и т.д.), в городах и сёлах важно создавать и новые общественные пространства для детей. Именно с этой целью в посёлке построили такую современную яркую спортивную зону, стоимость которой составила почти 2 миллиона рублей, - добавила руководитель центра компетенций по вопросам городской среды Ирина Ахандаева.
 
Отметим, что в следующем году в Тарбагатайском районе в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» планируется благоустроить общественное пространство по улице Молодёжная 1 в селе Пестерево.

Жилстройкомэнерго

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