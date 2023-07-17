В Улан-Удэ пройдёт «травокосный» рейд

За выросшую траву владельцам земельных участков грозит штраф



20 июля в Улан-Удэ пройдёт рейд по контролю за кошением травостоя. Во всех трёх районах города проверят, как собственники земельных участков содержат свои участки и прилегающие к ним территории, в частности, косят ли траву, сообщили в комитете городского хозяйства.



- Согласно правилам благоустройства, собственники обязаны содержать в порядке не только свои участки, но и прилегающие к ним территории. Они должны скашивать траву около своих домов, если она достигла высоты 15 см. Допустимая высота оставляемого травостоя составляет 3-5 см., - пояснили в КГХ.



Если владельцы земельных участков не принимают меры по кошению травостоя, то им грозит административный штраф по ст. 26.1 закона Бурятии «Об административных правонарушениях»: для должностных лиц - от 5 до 10 тысяч рублей; для юридических лиц - от 25 до 50 тысяч.



