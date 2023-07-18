Он состоится на родине режиссёра
8 сентября в Селенгинском районе Бурятии впервые пройдёт кинофестиваль фильмов Б.Ц. Халзанова. Этнотуристский кинофестиваль посвящён 85-летию со дня рождения кинорежиссёра, сценариста, актёра, поэта и художника Бараса Цыретаровича Халзанова. Он будет проведён на его родине, в улусе Жаргаланта.
Зрители увидят отрывки из художественных фильмов кинорежиссёра. Также прозвучат стихи из его сборников, будет организована книжная выставка произведений поэта и исследовательские проекты о жизни и творчестве режиссёра. В завершение фестиваля вниманию зрителей будет представлена первая серия фильма Бараса Халзанова «Нет чужой земли» (16+).
- Фестиваль способствует повышению интереса к личности автора, покажет красоту его художественных и литературных произведений, познакомит участников фестиваля с самобытным, ярким и очаровывающим своим колоритом творчеством кинорежиссёра, - сообщает ТИЦ «Байкал».
Возрастное ограничение: 16+.
В Бурятии пройдёт кинофестиваль фильмов Бараса Халзанова
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