В Бурятии пройдёт кинофестиваль фильмов Бараса Халзанова

Он состоится на родине режиссёра



8 сентября в Селенгинском районе Бурятии впервые пройдёт кинофестиваль фильмов Б.Ц. Халзанова. Этнотуристский кинофестиваль посвящён 85-летию со дня рождения кинорежиссёра, сценариста, актёра, поэта и художника Бараса Цыретаровича Халзанова. Он будет проведён на его родине, в улусе Жаргаланта.



Зрители увидят отрывки из художественных фильмов кинорежиссёра. Также прозвучат стихи из его сборников, будет организована книжная выставка произведений поэта и исследовательские проекты о жизни и творчестве режиссёра. В завершение фестиваля вниманию зрителей будет представлена первая серия фильма Бараса Халзанова «Нет чужой земли» (16+).



- Фестиваль способствует повышению интереса к личности автора, покажет красоту его художественных и литературных произведений, познакомит участников фестиваля с самобытным, ярким и очаровывающим своим колоритом творчеством кинорежиссёра, - сообщает ТИЦ «Байкал».



Возрастное ограничение: 16+.

