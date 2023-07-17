Дополнительная группировка лесного спецназа Бурятии вылетела в Якутию

Там остаётся напряжённой ситуация с горящими лесами
Дополнительная группировка лесного спецназа Бурятии отправилась в Якутию. Для помощи в тушении лесных пожаров вылетели 25 специалистов Хоринского, Нижнеангарского, Бичурского и Улан-Удэнского авиаотделений Забайкальской базы авиационной охраны лесов.
- Лесопожарная обстановка в Якутии остаётся напряжённой. В правительство Бурятии поступил запрос от главы Якутии на увеличение группировки в рамках межрегионального маневрирования. 20 наших специалистов работают в Усть-Майском районе республики Саха с начала июля. Людей не хватает, нужно помочь соседям, - рассказал руководитель Забайкальской базы авиационной охраны лесов Григорий Сердюков.
По данным ФБУ «Авиалесоохрана», в Якутии за прошедшие сутки проводились работы по тушению 52 пожаров на площади более 260 тысяч га. На всей территории республики действует режим чрезвычайной ситуации.
Как сообщал «Байкал-Daily», с начала июля в Якутии работает группировка из 20 специалистов из Бурятии
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