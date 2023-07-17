В Совфеде призвали всех россиян срочно поменять пароли от соцсетей

Сенатор Шейкин призвал поменять пароли от соцсетей из-за утечки данных



Россиянам необходимо поменять пароли в социальных сетях, не допуская их повторения на разных сервисах, заявил РИА Новости заместитель председателя совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.



По его словам, в Сеть утекло большое количество персональных данных.



- Призываю всех срочно сменить пароли и сделать их разными в различных сервисах. При создании новых не использовать простые слова и короткие комбинации (ваша дата рождения), сделать его длиной не менее 12 символов, использовать буквы разного регистра, специальные символы, не подряд идущие цифры, - предупредил сенатор.



Шейкин уверен, что компании «легкомысленно относятся» к персональным данным своих пользователей, так как закон об оборотных штрафах за утечки всё ещё не принят.



По его словам, злоумышленники, получив один раз доступ к сервису заказа еды, могут подобрать логин и пароль к «личной почте и получить остальные доступы, например, к программам банка, «Госуслугам» и другим сервисам с важной персональной информацией».



Россиянам посоветовали регулярно (каждый месяц) менять пароли, а также использовать отдельные и разные пароли для каждого аккаунта.

