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В Совфеде призвали всех россиян срочно поменять пароли от соцсетей

В Совфеде призвали всех россиян срочно поменять пароли от соцсетей
Общество,  Фото:pixabay.com
Сенатор Шейкин призвал поменять пароли от соцсетей из-за утечки данных

Россиянам необходимо поменять пароли в социальных сетях, не допуская их повторения на разных сервисах, заявил РИА Новости заместитель председателя совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

По его словам, в Сеть утекло большое количество персональных данных.

- Призываю всех срочно сменить пароли и сделать их разными в различных сервисах. При создании новых не использовать простые слова и короткие комбинации (ваша дата рождения), сделать его длиной не менее 12 символов, использовать буквы разного регистра, специальные символы, не подряд идущие цифры, - предупредил сенатор.

Шейкин уверен, что компании «легкомысленно относятся» к персональным данным своих пользователей, так как закон об оборотных штрафах за утечки всё ещё не принят.

По его словам, злоумышленники, получив один раз доступ к сервису заказа еды, могут подобрать логин и пароль к «личной почте и получить остальные доступы, например, к программам банка, «Госуслугам» и другим сервисам с важной персональной информацией».

Россиянам посоветовали регулярно (каждый месяц) менять пароли, а также использовать отдельные и разные пароли для каждого аккаунта. 
социальная сеть

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