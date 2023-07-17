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Лама из Калмыкии предложил обязать регионы строить приюты для животных

Лама из Калмыкии предложил обязать регионы строить приюты для животных
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Также он предложил ввести законы, привлекающие к ответственности хозяев, бросающих своих питомцев на улицу

В ряде регионов России по-прежнему сохраняется острая проблема с нападениями собак на людей. Своим видением решения проблемы поделился администратор центрального хурула Калмыкии Йонтен-гелюнг (Сергей Киришов).

- Буддийское духовенство не поддерживает законопроекты об умерщвлении бездомных животных. Для буддистов любая жизнь важна, ни у кого нет права лишать существо жизни. Но при этом мы прекрасно понимаем, что проблему с бездомными животными необходимо решать, поскольку они страдают, а также могут представлять угрозу для людей и других живых существ, - заявил РИА Новости старший администратор центрального хурула Калмыкии Йонтен-гелюнг.

Он отметил, что, поскольку человек обладает развитым интеллектом, именно человеку необходимо брать на себя ответственность за животных.

- Нужны законы, которые будут привлекать к ответственности хозяев, бросающих своих питомцев на улицу. Хозяин также должен нести ответственность за детенышей своего питомца, необходимо разрабатывать механизмы, которые позволят это контролировать. Также необходимо обязать регионы строить приюты для животных и активно пропагандировать доброе, ответственное отношение к животным, начиная с детства. Конечно, это потребует немалых финансовых затрат, но результат того стоит, - предложил Йонтен-гелюнг.

Он добавил, что всё в мире взаимосвязано, и убийство животных накладывает отпечаток на сознание человека, не только того, кто убивает, но и тех, кто видит или просто равнодушно соглашается.

Как сообщал «Байкал-Daily», в этом году после ряда трагических случаев нападений собак на детей регионам России дали право самостоятельно решать вопрос с бродячими собаками. И как стало известно сегодня, власти Бурятии решили усыплять бездомных животных

буддизм собаки

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