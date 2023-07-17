Ушла из жизни ветеран архивного дела Бурятии

Общество, Фото: архив Бурятии

Галине Нижниковой было 80 лет



16 июля на 81 году ушла из жизни Нижникова Галина Степановна – ветеран комсомола, партии, труда, архивного дела, заслуженный работник культуры Республики Бурятия.



Галина Степановна отдала более 20 лет развитию архивной службы Бурятии. В 1979 году она пришла в партийный архив Бурятского обкома КПСС, где работала хранителем фондов, научным сотрудником, с 1992 по 2003 гг. работала в национальном архиве республики.



За эти годы Галиной Степановной проведена огромная работа по обеспечению сохранности и публикации архивных документов, по созданию научно-справочного аппарата к фондам партийных и комсомольских организаций. При её непосредственном участии были изданы справочники архива. Великолепное знание документов архива позволило ей стать одним из авторов-составителей сборников документов.



В государственном архиве Республики Бурятия хранится её личный фонд, над созданием которого работала сама Галина Степановна. В фонд вошли автобиография, рукописные тексты выступлений и статей, материалы по истории комсомола Бурятии, пионерского движения и т.д., документы её родного дяди, ветерана Великой Отечественной войны, партии и труда Шестакова М.И. Документы фонда востребованы, с ними работают исследователи, на их основе архивисты готовят лекции, экскурсии, теле и радиопередачи, выставки.



Галину Степановну отличали ответственность, порядочность, требовательность к себе, коммуникабельность, доброта, искренность, любовь к людям, и она пользовалась уважением и авторитетом у коллег-архивистов.



Находясь на заслуженном отдыхе, Галина Степановна вела большую общественную работу: являлась членом президиума районного совета ветеранов войны и труда Железнодорожного района, членом совета Союза женщин «Надежда России» при КПРФ.



За годы трудовой и общественной деятельности Галина Степановна была награждена почётными грамотами федерального архивного агентства, правительства Республики Бурятия, почётными знаками ЦК ВЛКСМ «За активную работу с пионерами», «За активную работу в комсомоле», памятными юбилейными медалями, ей было присвоено почётное звание «Заслуженный работник культуры Республики Бурятия».



В связи с безвременной кончиной Галины Степановны Нижниковой министерство культуры Бурятии, коллектив Госархива, ветераны архивной службы выражают глубокое соболезнование родным и близким.



