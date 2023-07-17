В Бурятии фельдшер шесть часов добиралась до больного на квадроцикле





Фельдшер Долгор Аюшеева из Окинского района Бурятии обслуживает, пожалуй, самый сложный участок. Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) улуса Хурга оказывает помощь жителям множества животноводческих стоянок, находящихся далеко и в труднодоступной местности.Добраться до пациента – задача непростая. Вот и недавно Долгор Аюшеевна на квадроцикле повышенной проходимости добиралась до местности Субаря шесть часов, а обратно – восемь. Об этом рассказали в минздраве Бурятии.В минздраве подчеркнули, что в течение всего прошлого года ФАП получал новое оборудование. Сюда поступили: автоматический дефибриллятор, портативный электрокардиограф, анализатор уровня сахара крови с тест-полосками, одеяло с подогревом, манипуляционный стол, бактерицидный облучатель, ростомер, весы для детей и взрослых, холодильник для лекарственных препаратов. Общая сумма приобретённого оборудования составляет 308 238,45 рублей. Оборудование получено благодаря реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».- Каждое новое оборудование позволяет нам повышать качество оказываемой медицинской помощи. Особенно это важно для жителей труднодоступных местностей, так как фельдшер может на месте, например, измерить уровень сахара, или сделать электрокардиограмму, - пояснил главный врач Окинской районной больницы Алина Бакшаханова.