В Улан-Удэ пьяные отдыхающие на нелегальных пляжах «качают права»

Отдыхающие крайне агрессивно реагируют на замечания сотрудников ГИМС



С начала лета на водоёмах в Бурятии утонули уже семь детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет. Это больше, чем в прошлом году, когда на эту же дату было зафиксировано три летальных исхода. Об этом сообщил на брифинге начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Бурятии Николай Зайцев.



Только за минувшие выходные сотрудники межведомственных групп выпроводили с водоёмов свыше 300 подростков, находящихся без сопровождения взрослых.



Самый опасный для улан-удэнцев водоём находится в пригородном посёлке Исток. Там расположен карьер, в котором ежегодно погибают от трёх до семи человек. По словам Зайцева, тонут преимущественно дети.



Этот водоём возьмут под особый контроль.



- Это доступное несанкционированное место для отдыха. Относительно хорошее место на земле, но крайне опасное на воде. Дети, купаясь там без сопровождения взрослых, всегда подвергаются опасности, - пояснил Николай Зайцев.



При этом зачастую местные жители на замечания сотрудников ГИМС реагируют крайне негативно. Отдыхающие хамят инспекторам, аргументируя, что они мешают им отдыхать.



- Люди приходят отдыхать, считают, что это место для них разрешено для купания. Когда начинаем объяснять, как опасно тут купаться, особенно детям, люди практически все реагирует с агрессией. Как правило, это отдыхающие в состоянии алкогольного опьянения. Люди неадекватно реагируют на замечания как сотрудников полиции, так и представителей органов самоуправления. Крайне тяжело проходят такие мероприятия, но мы стараемся, - отметил он.



В целом ситуация на водных объектах республики пока считается стабильной. Все 64 несанкционированных места находятся под контролем.



На данный момент идёт работа по пресечению небезопасных водных аттракционов - это катание на ватрушках и «бананах». Силами сотрудниками МЧС, транспортной полиции и транспортной прокуратуры проводятся специальные рейды.





Чаще всего незаконные «покатушки» фиксируются на Байкале и на Щучьем озере.



- Недобросовестные владельцы маломерных судов, которые не имеют права занятия коммерческой деятельностью, прицепляют к своему катеру или гидроциклу банан или ватрушку и начинают катать людей за деньги. В частности, это происходит в Максимихе, Сухой, Энхалуке. На Щучьем озере очень хорошо развито. Такие нарушения мы намерены пресекать, и работа уже начата, - заявил Николай Зайцев.



15 июля прошёл первый такой рейд. По его итогам, было зафиксировано пять случаев нелегальной бизнес-деятельности. С нарушителями проведены профилактические беседы.



Усиленный режим патрулирования на водоёмах продлится до середины августа.



Всего с начала летнего сезона в Бурятии было проведено почти 102 тысячи профилактических бесед с населением. Также специалисты провели 62 занятия в детских оздоровительных лагерях. 4000 памяток было роздано отдыхающим на водоёмах. Также выявлено 110 нарушений правил пользования маломерными судами.

