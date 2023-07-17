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Жители одного из отдалённых сёл Бурятии скоро получат новый дом культуры

Жители одного из отдалённых сёл Бурятии скоро получат новый дом культуры
Общество,  Фото:минкультуры РБ
Там скоро завершат капитальный ремонт здания

В закаменском селе Хамней скоро завершат ремонт дома культуры.

Название села образовано от тунгусского слова хамни - «скалы», сегодня здесь проживают почти 700 человек. Оно расположено в живописной местности от 52 км от районного центра, города Закаменск, и в 360 км от Улан-Удэ.

Здание дома культуры села Хамней на 130 посадочных мест было введено в эксплуатацию ещё в 1966 году, и за этот долгий период — это первый капитальный ремонт.

Ремонт предусматривает капитальный ремонт здания: ремонт полов, стен, отмостки, крыльца, кровли, здания котельной, отопления и пожарной сигнализации. А также будут установлены двери, подвесные потолки, окна, козырек над крыльцом, проведены электромонтажные работы.
 


 
На базе Хамнейского дома культуры работают восемь культурно-досуговых формирований. В них занимаются 235 человек. Жители села Хамней активно принимают участие в конкурсах и фестивалях районного и республиканского уровня.

- Приятно будет работать в отремонтированном здании с крепкой крышей. Это настоящий подарок для жителей нашего сельского поселения, да и района в целом! Капитальный ремонт здания позволит повысить качество доступности услуг, увеличит посещаемость, а артисты получат возможность работать в комфортных специализированных условиях, - отметила директор Хамнейского дома культуры Виктория Бутина.

Модернизация клуба проводится в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». На эти цели из федерального, республиканского и местного бюджетов было выделено почти 30 млн рублей.












культура

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