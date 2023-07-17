В Закаменске ветеран труда отпраздновала 95-летие

Общество, Фото: администрация МО «Закаменский район».

Юбилей отметила Мария Субботина



14 июля долгожительнице города Закаменск Марии Сергеевне Субботиной исполнилось 95 лет. С этим замечательным событием её приехали поздравить представители администрации муниципального образования «Закаменский район», районного отдела социальной защиты населения, районного совета ветеранов. Гостей радушно встретила внучка юбиляра Лидия Пичугина.



Марии Сергеевне вручены благодарственные письма от президента России, главы Бурятии, главы администрации района, районного совета депутатов, министерства социальной защиты населения, а также памятные подарки.



Мария Сергеевна родилась 14 июля 1928 года в городе Кяхта Бурятской АССР. Замуж вышла за Геннадия Николаевича Субботина. Супруг работал I секретарём Горкома партии Закаменского района.



- У юбиляра 3 детей, 5 внуков, 4 правнука. Имеет удостоверения участника трудового фронта, ветерана труда и ветерана тыла, - сообщает отдел по работе с общественными объединениями администрации муниципального образования «Закаменский район».

